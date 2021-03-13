اعتماد “سبوتنيك” و”أسترازينيكا” الكوري

«جونسون» غير متوفر إلى حدود 2022 ومليون و400 ألف جرعة من «كوفاكس»

علمت “الصباح” أن المغرب سيحصل على حوالي مليون و400 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، المصنع في كوريا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار مبادرة “كوفاكــــــس” التي أطلقتهــــا منظمة الصحة العالمية من أجل ضمان توزيع عادل للقاح على جميع البلدان، خاصة الفقيرة.

وإلـــــى جانب “أسترازينيكا” المصنع في كوريا، والذي يتوفر على الخصائص نفسها لنظيره المصنع في الهند، الذي اعتمده المغرب في حملة التلقيح الوطنية، وافقت اللجنة العلمية لـ “كوفيـد 19″، على الطلب الذي تقدمت به روسيا إلى وزارة الصحة، من أجل اعتماد لقاحها “سبوتنيك” في الحملة نفسها التي انطلقت قبل أسابيع، وأصبحت مهددة بالتوقف بسبب شح اللقاحات، حسب ما أكد مصدر مطلع.

المصدر نفسه، نفى الأخبار الرائجة حول ترخيص المغـرب لاستعمـال لقاح “جونسون أند جونسـون”، لأن المختبر الأمريكي لم يضع أي طلب اعتماد من أجل ذلك، إضافة إلى أن الكمية المتوفرة منه تم بيعها كاملة، ولا يمكن الحديث عن جرعات جديدة منه، إلا في 2022.

من جهته، أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لـ “كوفيد 19″، ترخيص المغرب للقاح “سبوتنيك” الروسي، بعد أن أبان عن نجاعة وفعالية تجعله آمنا لاستعماله في حملة التلقيح، إضافة إلى اعتماد لقــــــاح “أسترازينيكا” المصنع في كوريا، الذي بإمكـــــــان بلادنا الحصول على مليون و400 ألف جرعة منه، ضمن مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

واستبعد البروفيسور إبراهيمي، في اتصال مع “الصباح”، أن يحصل المغرب على جرعات من لقاح “جونسون أند جونسون”، المتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، إلى جانب جنوب إفريقيا، لانخراطها في التجارب السريرية لهذا اللقاح في مواجهة السلالة الجنوب إفريقية من الفيروس، مضيفا أن الحديث عن صفقة بين المغرب والمختبر الأمريكي لا يمكن أن يكون إلا في أفق يونيو المقبل، على أساس أن أي دفعة أولى من اللقاح المذكور لا يمكن تسويقها إلا بدءا من يناير 2022.

وقال إبراهيمي، في الاتصال نفسه: “سيكون صعبا على جميع دول العالم الحصول على لقاح جونسون قبل بلوغ الولايات المتحدة الأمريكيـة، المناعة الجماعية”.

وتصل فعالية اللقاح الروسي إلى 92 في المائة، وهو يشبه لقاح “أسترازينيكا” في طريقــــــة مقاومتـه لفيـروس “كورونـا”، ويتم أخذه على جرعتين متباعدتين، تفصل بينهما مدة 3 أسابيع، كما يمكن تخزينه في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات في المائة. أما لقاح “جونسون أند جونسون”، فرغم أن فعاليته لا تتجاوز 66 في المائة، إلا أنه يستمد أفضليته من اعتماده جرعة واحدة بإمكانها توفير حماية أسرع، إضافة إلى ثمنه المناسب وظروف تخزينه المواتية وفعاليته ضـد النسختين البريطانيـة والبرازيلية من الفيروس، حسب مصادر طبية.

نورا الفواري