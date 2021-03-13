إيقاف سارق النساء

أوقفت دورية أمنية تابعة للأمن العمومي بالجديدة، أخيرا، شابا متلبسا بسرقة أغراض امرأة، قرب سوق ممتاز بالمدينة.

وكشفت مصادر أمنية لـ»الصباح»، أن دورية راكبة، تلقت معلومات من مصلحة الديمومة، أشارت إلى تعرض عدد من النساء بحي المطار، لسرقات هواتفهن المحمولة من قبل شخصين يستعملان دراجة نارية لتنفيذ جرائمهما.

وأكدت المصادر نفسها، أن الشرطة القضائية، أصدرت تعليماتها لأفراد الدورية، الذين انتقلوا إلى محيط السوق المركزي وحي المطار وتفرقوا بين الأزقة والمحلات التجارية وظلوا يراقبون المكان.

وتمكنوا من إيقاف المتهم وهو يتربص بإحدى النساء لسرقتها، ووضعوه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، وحرروا مذكرة بحث في حق مشاركه. وصرح أثناء الاستماع إليه، أنه اعتاد على الترصد للنساء رفقة رفيق له، على متن دراجة نارية وسبق لهما أن عرضا عدة نساء لسرقة هواتفهن المحمولة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)