العسري: مرضى بالانتقاد يسكنون “الويب”

أجاب المخرج هشام لعسري عن مجموعة من الأسئلة من خلال دردشته مع “الصباح”، منها أسباب غيابه عن الأعمال الرمضانية. وتحدث لعسري، عن بعض تجاربه السابقة والتي أثارت بعض الجدل. في ما يلي التفاصيل:

ضمن الكثير من المخرجين حضورهم في رمضان، من خلال أيام تلفزيونية، فهل نجحت في الأمر ذاته؟

قررت الاستفادة من استراحة من الأعمال التلفزيونية، ورفضت الاشتغال على هذا النوع من الأعمال، سيما الخاصة برمضان، لأسباب كثيرة، منها أن ما طمحت إليه، في ما يتعلق بهذا المجال، حققته. كما أنني فكرت في التوقف عن إخراج الأعمال الرمضانية، والتي غالبا ما يتم الاشتغال عليها في وقت وجيز، ولا تمنح لها الفرصة من أجل تقديمها بالشكل الذي يمكن أن أطمح اليه، والتي غالبا ما توجه إليها الانتقادات. أشتغل في الوقت الراهن على فيلم سينمائي جديد، علما أنني أشرفت على إخراج عدد من الوصلات الإعلانية لمؤسسات معروفة.

هل يعني أن الانتقادات التي توجه للأعمال الرمضانية تزعجك؟

على الإطلاق، أعتقد أن الجميع ينتقد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل المنتقد لديه قيمة فنية؟ فالكثير من الأشخاص ينتقدون فقط من أجل الانتقاد، وهو مرض منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. والذين يعانون هذا المرض، يمكنهم أن يوجهوا انتقاداتهم لأي شيء وفي مجالات مختلفة، سواء تعلق الأمر بكرة القدم أو البرلمان وغيرهما. وشخصيا آخذ بالاعتبار الانتقادات البناءة والتي أجد أن لها قيمة فنية، والباقي لا أهتم به، سيما أنها غالبا ما تصدر عن أشخاص يعانون مشاكل كثيرة.

كنت من الأسماء الأوائل التـي أخرجـت مسلسلات “الويب”، فهـل ستستمر في هذا المجال؟

أركز في الوقت الراهن على تأليف الكتب، إذ أصدرت قبل مدة الرواية الثالثة، فيما أخطط لإصدار روايتي الرابعة خلال السنة الجارية، كما أشتغل على الفيلم السينمائي المطول، والذي أخطط لأن يعرض خلال السنة المقبلة. وعلى العموم أحرص على أن أشتغل بقناعة، فمهما اشتغلت سيوجه إلي بعض “المرضى” الانتقادات، من أجل ذلك، أحرص على أن تكون لكل تجربة أقدمها أهداف ومنافع، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون مراجعة الأفكار والتجارب. كـــــان لي الشــــرف في تقديم مجمـــوعـــــة مــــــــــن الأعمال التلفزيونية، والتـي حظيت بنجاح مهم، منها “كنزة في الدوار” و”ولاد الدرب”، وغيرهما، وهي الأعمال الذي أثارت اعجاب نسبة كبيرة من المشاهدين. وبالنسبة إلى مسلسلات “الويب”، فقد خضت هذه التجربة قبل سنوات، أي في الوقت الذي لم تكن فيه معروفة عند فئة كبيرة من المغاربة، من أجل ذلك، اعتبرت صادمة، لكن اليوم هناك تجارب جديدة تتعلق بـ”الويب”، غير التي قدمت في وقت سابق.

هل ندمت على تقديم عمل تلفزيوني، باعتبار أنه لم يكن في المستوى بالنسبة إليك؟

على الإطلاق، قد أفكر في أنه كان من الممكن تقديم العمل بشكل آخر، غير الشكل الذي قدم به، إذ أحرص غالبا على الاستفادة من الأخطاء مع العمل على عدم تكرارها مرة أخرى، سيما أن كل قصة هي تجربة في الحياة، مع العلم أنه في بعض الأحيان أصادف عوامل تحول دون تقديم عمل متكامل، لكن هذا لا يعني أنني نادم على خوض التجربة.

أجرت الحوار: إيمان رضيف