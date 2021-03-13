متابعة مستشارة جماعية بالتحرش

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أخيرا، بمتابعة مستشارة بالجماعة الترابية “أيت سعيد”، التابعة لدائرة الحنشان بإقليم الصويرة، بتهمة التحرش الجنسي في حق رجل متزوج.

وكشفت مصادر متطابقة لـ “الصباح”، أن الأمر يتعلق بخمسينية، متزوجة وأم لابنين، تربطها علاقة بمهاجرة مغربية، اتصلت بها من أجل توفير كرسي متحرك لفائدة ابنها، بحكم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت المصادر أن العلاقة تطورت بين الطرفين، بعد أن توصلت المستشارة بطلبها، إلى درجة أنها حصلت على رقم زوج المهاجرة، فبدأ يتوصل بصور ورسائل نصية وفيديوهات على “واتساب”، تحمل مضمونا جنسيا، مشفوعة بعبارات غزل وورود، فضلا عن اتصالات هاتفية في وقت متأخر من الليل. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوج اتصل بالمستشارة ونبهها إلى خطورة أفعالها، مهددا إياها بمتابعتها قضائيا، خاصة أنه متزوج، إلا أن ذلك لم يجد معها نفعا، لتعاود الكرة مرة أخرى.

وأمام هذا الوضع، تضيف المصادر نفسها، اضطر الزوج إلى تفريغ مضمون محادثاته الهاتفية على قرص مدمج ونسخ الرسائل النصية التي كان يتوصل بها، فأرفقها بشكاية تقدم بها في الموضوع إلى وكيل الملك، الذي أحال الملف على عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “الحنشان”، التي تولت التحقيق في الموضوع.وأثناء الاستماع إلى المستشارة المتهمة، حاولت الإنكار في البداية، مدعية أن ابنها هو من كان يعبث بهاتفها المحمول، ما تطلب استدعاء الابن، الذي تبين أن إعاقته تحول دون استعماله الهاتف، على النحو الذي تؤكده والدته.

وبعد انتهاء عناصر الدرك الملكي من الاستماع إلى المتهمة، أحالتها على النيابة العامة، التي استنطقتها وواجهتها بالقرائن والأدلة المستعملة في الملف، قبل أن تتابعها بتهمة التحرش الجنسي، وتقرر إحالتها على الجلسة.

عزيز المجدوب