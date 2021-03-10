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الكاف… الرجاء الرياضي يتفوق على نامونجو التنزاني

منذ 56 دقيقة
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تفوق فريق الرجاء الرياضي على ضيفه فريق نامونجو التنزاني 1-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، ضمن دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء المهاجم سفيان رحيمي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء عن  طريق ضربة جزاء .

و شهد اللقاء في جولته الثانية اشهار حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه أحد لاعبي الفريق التنزاني .

وسيواجه الممثل الثاني للمغرب، في هذه المنافسات القارية، فريق نهضة بركان، في وقت لاحق اليوم  فريق نابسا ستارز (زامبيا)، ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور ذاته.

(و م ع)

منذ 56 دقيقة
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