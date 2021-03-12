يد جمعية سلا تحتج على انطلاق البطولة

طالبت الجامعة بإعادة النظر في الوضعية القانونية للمنافسات

احتج جمعية سلا لكرة اليد على الجامعة الملكية المغربية للعبة، بسبب قرار انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجاري، دون مراعاة مجموعة من الجوانب المرتبطة بتنظيم اللعبة، والعودة إلى النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة، والأنظمة الأساسية للجامعة، حسب رأي النادي.

وطلب الفريق السلاوي من جامعة السلة توضيحات، بشأن قرار انطلاقة بطولة الموسم الجاري، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق العديد من الإكراهات، أبرزها عدم حصوله على الدعم المالي من المجالس المنتخبة والسلطات العمومية، رغم المصادقة عليه في دورة أكتوبر الماضي، إضافة إلى عدم عقد الجامعة جمعا غير عاد لملاءمة القوانين.

واستفسرت الجمعية السلاوية عن عدم إصدار الجامعة بلاغات الانخراط للموسم الجديد، علما أن ذلك يكون قبل انطلاقته، وعن دور اللجنة الطبية في تتبعها للحالة الوبائية الراهنة، وعدم وضعها البروتوكول الصحي، على غرار باقي الجامعات الرياضية، وعن سبب إلغائها لمنافسات كأس العرش، رغم رمزيتها بالنسبة إلى جميع المغاربة، واستئناف منافسات البطولة الوطنية للموسم الماضي.

وتساءل الجمعية السلاوية عن المعايير التي اعتمدتها الجامعة في قرار صعود خمسة أندية إلى القسم الممتاز، ورفع عددها إلى 24، دون سند قانوني والمرور من الجمع العام، إضافة إلى المعيار المعتمد في تقسيمها إلى مجموعات، دون استشارة على الأقل، خاصة أن تقسيم الأندية الصاعدة شمل الجميع إلا المجموعة الثالثة، والشيء نفسه بالنسبة إلى أندية عصبة الرباط سلا القنيطرة، التي لم توزع على باقي المجموعات، مثل أندية العصب الأخرى، متهمة التقسيم الجديد بخدمة أغراض بعض الأندية فقط.

وطالب الفريق السلاوي بالدعم المالي والمعنوي للأندية من قبل الجامعة، حتى تتسنى لها مواكبة الأنشطة الرياضية، في الوقت الذي استنكر عقد الجامعة جمعها العام في 20 مارس الجاري، قبل أن ينتهي الموسم الرياضي الماضي، بعد أن حددت الفترة بين 26 و28 من الشهر ذاته، موعدا لإتمام المباريات المتبقية، علاوة على عدم تجميع الحكام والمناديب لإطلاعهم على مستجدات اللعبة.

ص. م