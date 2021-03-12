الدراج: التنويع اختيار لا رجعة فيه

يستعد المطرب عماد الدراج لخوض تجربة غنائية جديدة باللهجة العراقية، بعد أغنية “هاجر” التي غناها بنمط الراي. عن سر تنويعه في اختياراته الفنية، وأشياء أخرى تتعلق بمساره الفني، يتحدث المطرب الشاب لـ”الصباح” في الدردشة التالية.

استلهمت نمط الراي في أغنيتك الجديدة “هاجر”.. هل يتعلق الأمر بتنويع فني أم ببحث عن أسلوب معين لم تستقرر عليه بعد؟

لا أفكر في الاستقرار على نمط غنائي معين، لأنه بكل بساطة يعني ذلك جمودا وتحجرا، من شأنه أن يعيق تطور الفنان. فعلا هناك من يجرب العديد من الأنماط وعندما ينجح في أحدها يستقر عليه ويجعله مرجعه الفني لدرجة أنه يقع في التكرار، وهي المسألة التي أخشى الوقوع فيها.

رغم إمكاناتك الطربية إلا أنك تختار في بعض الأحيان أغاني خفيفة دون مستوى صوتك؟

المسألة تتوقف على نوعية الألحان التي أختارها، والتي أحاول من خلالها الانفتاح على تجارب مختلفة، سيما أن الأذواق تغيرت، وأن الشباب الحالي، لم تعد له طاقة تحمل الأغاني الطربية الطويلة، رغم قيمتها الفنية، الشيء الذي يحتم على الفنانين سواء الرواد أو الشباب، أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، والاستجابة لمتطلبات المرحلة من خلال الانفتاح على أساليب التوزيع الجديدة، واعتماد أغان مركزة قصيرة المدة، أجعلها وسطا بين التجاري والطربي.

ألا ترى أن الإصرار على استيراد الإيقاعات الخليجية نوع من “الاستلاب” الغنائي؟

هناك مسألة يجب أن نكون صريحين فيها، وهو أن أغلب المطربين المغاربة حاليا لا يفكرون في أن يراهنوا على استمرار الأغنية المغربية بشكلها الكلاسيكي، بل البحث عن مجال أكبر للشهرة ولو تطلب الأمر الانفتاح على إيقاعات وأنغام من خارج المغرب، وشخصيا لا أرى عيبا في ذلك، بل هو طموح مشروع من أجل ضمان قاعدة جماهيرية أوسع.

هل هذا ما جعلك تختار الاشتغال على اللهجة العراقية في أغنيتك التي تحضرها؟

اختياري اللهجة العراقية جاء من خلال تتبعي لنوعية التعليقات وجنسيات المتفاعلين مع أغان على قناة “يوتوب”، فقد اكتشفت أن فئة كبيرة منهم من دول الخليج والعراق، ففكرت في أن أنفتح على هذه النوعية من الجمهور بخوض تجربة غنائية بهذه اللهجة للاقتراب منهم أكثر.

لكن الملاحظ حتى التجارب التي تستعيد التراث المغربي لها حظها من النجاح، والدليل تجربة لمجرد مع “الهواريات”.. ما تعليقك؟

سعد لمجرد بلغ حاليا قسطا من النجومية جعلته يفرض أسلوبه واختياره، علما أنه بدوره انفتح في بداياته على الإيقاعات الخليجية وغيرها، وبالنسبة إلي اختيار التنويع لا محيد عنه ولا رجعة فيه، وهي الطريقة التي أتمنى أن أفرض بها نفسي.

أجرى الحوار: عزيز المجدوب