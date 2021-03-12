الجزائر تقصف الصحراء على الخريطة

أرسلت وفودا علمية إلى الخارج لمحاصرة كل وثيقة رسمية تتبنى الاعتراف الأمريكي

أعلنت الجزائر حرب الخرائط على الصحراء، وتلقت جامعاتها أوامر من الجنرالات بالتحرك في جميع المنتديات العلمية والأكاديمية، لوقف ما أسمته رسالة من قصر المرادية تحركا مغربيا للترويج لمغربية الصحراء بإستراتيجية “الخرائط في خدمة الوحدة الترابية للمملكة”، من خلال الاستعمال الأمثل لاعتراف الرئيـس الأمريكي السابـــــق دونالد ترامب بمغربية الأقاليم المغربية الجنوبية.

وأخطرت وزارة الخارجية الجزائرية وزارة التعليم العالي بضرورة مواجهة الإستراتيجية المغربية الهادفـة إلــــى تكريس المرســـوم الأمريكـــــي فـــــي المحافل الدولية، بمساهمة خبراء مغاربة في الجغرافيا والشؤون الجيوسياسية.

ومن جهته أوضح عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري في إرسالية بعث بها في 28 فبراير الماضي إلى رؤساء الندوات الجهويـة للجامعات، يعلمهـم فيها بالأوامر الصادرة باسم صبري بوقادوم وزير الخارجية لمواجهة خطة مغربية لتكريس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء على المستوى الدولي، نظر لها الخبير الجيو سياسي المغربي موسى المالكي.

وسجلت الإرساليــــــة الموجهـــــة إلى الجامعات والمنتديات الجزائريـة أن الإستراتيجية المغربيـــة تكتسي خطورة بالغة من شأنها إضعاف بوليساريو من خلال الترويج عبر العالم لخرائط مغربية تضم الصحراء عبر الأنترنيت، وحث المؤسسات الرسمية والدبلوماسية على تنظيم تظاهرات لعرض وثائق أعدت خصيصا لهذا الغرض بلغات متعددة.

وانزعج الجنرالات من تسريبات عن مشاركة مغاربة الخارج في الإستراتيجية المغربية بالتنديد والاحتجاج على كل استعمال لخريطة منقوصة للمغرب من قبل الهيآت الحكومية والمنظمات المدنية للدول المستضيفة خلال الملتقيات والندوات الدولية.

ولم تتوقف التحركات الجزائرية منذ إعلان الإدارة الأمريكية السابقة اعترافها بمغربية الصحراء، بشكل عكس وجود أزمة داخل النظام المتحكم في الجارة الشرقية، حيث دفع الوضع الجديد إلى إقالة رئيس المخابرات الخارجية، بعد مرور بضعة أشهر فقط على تعيينه، بمبرر أنه لم يستطع الحصول على معلومات بخصوص التحرك الأمريكي.

وأكد استثناء مرسوم الاعتراف بمغربية الصحراء من لائحة القرارات المراجعة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة أن مرسوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يتماشى مع موقف الديمقراطيين، الذين لطالما دعموا مقترح الحكم الذاتي، وأن التحرك الجزائري المكثف منذ 10 دجنبر الماضي، تاريخ الإعلان عن مرسوم ترامب يبين للعالم، أن الجارة الشرقية طرف أساسي في المشكل المفتعل حول الصحراء المغربية، وأن التركيز على البلدان الأوربية وخاصة ألمانيا يكشف أن اللوبي الجزائري في أمريكا أصبح ضعيفا ولم يعد بإمكانه التأثير في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لأن الأمر يتعلق بتحالف إستراتيجي مغربي أمريكي.

ويدفـع الرأي الغالب في واشنطن في اتجاه اعتبار الأمر يتعلق بوضع جيو-استراتيجي جديد في المنطقة تقوده الولايات المتحدة، وأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يدخل ضمن مخطط إنعـاش العلاقات الإسرائيلية العربية، ولا يمكن لأي إدارة أمريكية أن تغامر بهذه العلاقات على حساب مصالح ضيقة.

ياسين قُطيب