الديون تهدد بطولة الهواة

ارتفعت ديون بعض فرق بطولة الهواة، إلى أرقام قياسية، ما ينذر بأزمة جديدة، خاصة بعدما هددت بعض الفرق بالانسحاب، على غرار اتحاد تاونات، الممارس ببطولة القسم الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي.

وإلى جانب شباب الحسيمة وفرق أخرى، أصدر اتحاد تاونات بلاغا، بداية الأسبوع الجاري، بعد اجتماع طارئ لمكتبه المسير، إذ اعتبر أن الظروف باتت غير ملائمة لمواصلة مسيرة النادي، بعدما تجاوزت ديونه 100 مليون.

وأوضح بلاغ الفريق نفسه، أن «جميع الأبواب موصدة في وجه الفريق، ولا أحد من المسؤولين يبالي به، مع العلم أنه الممثل الوحيد لتاونات، فيما لم يتوصل بأي دعم من الجهات المانحة، منذ سنتين، باستثناء الجامعة الملكية لكرة القدم».

وأنهى اتحاد تاونات بلاغه، بإبلاغ الرأي العام، أنه لن يسافر لأزرو، لمواجهة النادي الرياضي المحلي، لحساب الدورة 14 من بطولة القسم الثاني هواة.

ورمت الأزمة المالية اتحاد تاونات للرتبة ما قبل الأخيرة في البطولة، برصيد 11 نقطة، جعلته مهددا بمغادرة بطولة الهواة.

وسبق لعصبة الهواة الوطنية، أن عقدت اجتماعا قبل أيام، تدارست فيه المشاكل التي تدفع بعض الفرق لإعلان الانسحاب من المباريات، إذ اعتبر مكتبها المديري أن الأمر لم يعد مقبولا.

العقيد درغام