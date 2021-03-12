لاعبو آسفي بدون أجور

وجد أعضاء المكتب المسير لأولمبيك آسفي أنفسهم في موقف محرج أمام اللاعبين، بعدما عجزوا عن صرف راتب يناير وفبراير الماضيين.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن إدارة الفريق اكتفت بتحويل تعويضات السكن لفائدة اللاعبين، بعدما تعذر عليها توفير السيولة الكافية لتسديد أجرة الشهرين الماضيين.

وبادر المكتب إلى التعجيل بصرف واجبات الكراء لتفادي إحراج اللاعبين أمام مالكي المنازل التي يسكنونها.

وأفاد مصدر مسؤول أن الفريق يمر من ضائقة مالية، جعلته يعاني كثيرا لتدبير مجموعة من المصاريف اليومية، ولجأ إلى الاكتتاب بين الأعضاء لتغطية بعض المصاريف في عدة مناسبات، لكن هذه المبادرة فشلت في الفترة الماضية، بعدما تراجع بعض الأعضاء عن الانخراط فيها.

وكشف بعض اللاعبين أن المسؤولين وعدوهم بالتعجيل بصرف راتب شهرين.

وأضافت المصادر أن المكتب يعول بشكل كبير على صرف المنحة السنوية التي يخصصها له المجلس البلدي لآسفي والمحددة في 600 ألف درهم، في انتظار التوصل بمنحتي المجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش آسفي، لصرف باقي المتأخرات المالية للاعبين والمستخدمين وأفراد الطاقم التقني.

حسن الرفيق (آسفي)