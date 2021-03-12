خنيفرة يقيل لمريني ويستنجد ببودراع

فسخ شباب أطلس خنيفرة عقد المدرب يوسف لمريني ومساعده عبد الغني العثماني بالتراضي، بسبب تراجع النتائج.

وتعاقد شباب أطلس خنيفرة بشكل رسمي مع خليل بودراع، بعقد يمتد لموسم ونصف موسم، ويساعده لحسن وداني الملقب ب “حسينة”، فيما سيحتفظ بمدرب الحراس خليل نكونو، والمعد البدني عبد العزيز المستضيف.

وقدم الرئيس الشرفي إبراهيم أوعابا والرئيس الفعلي سعيد المزلطي لشباب أطلس خنيفرة الطاقم التقني الجديد، أمس (الثلاثاء).

ومن بين الأهداف المسطرة احتلال مراكز متقدمة في سبورة الترتيب، خلال الموسم الحالي، والمنافسة من أجل العودة إلى القسم الأول خلال الموسم المقبل.

وصرح خليل بودراع ل “الصباح”، أن المفاوضات مع إدارة الفريق مرت في ظروف جيدة واحترافية، مضيفا أن النجاح في مهمته يستوجب تضافر جهود مكونات الفريق، من أجل إعادته إلى القسم الأول.

خالد المعمري (فاس)