شبكة سطو بإفراغات مفبركة

القضاء يحبط خطة إخلاء ثمانية هكتارات من سبع أسر في زناتة باستعمال وثائق مزورة

أحبطت المحكمة الابتدائية للمحمدية، خطة لإفراع أرض مساحتها ثمانية هكتارات من سبع أسر في زناتة باستعمال وثائق مزورة، إذ أصدرت في 22 فبراير الماضي حكما قطعيا برفض طلب إخلاء العقار المسمى “القويرات” الموجود بمزارع أولاد معزة في تراب دائرة زناتة التابعة إداريا لعمالة المحمدية.

وأكد الحكم النهائي الصادر في الملف 19.1205.411 أن أصحاب العقار المذكور ورثة شرعيون في جدهم الأعلى عبد الرحمان بن محمد الزناتي من جهة والدهم شيخي الخطاب، وأن الأرض المذكورة مازالت على الشياع بين ورثة الهالكين محمد الأكرد وأخيه عبد الرحمان ومن بعدهما ورثة أبنائهما، وأنه لم تقع إطلاقا أي قسمة عينية أو بتية بين الأطراف، سوى ما يتم استغلاله رضائيا بين الورثة .

وخططت شبكة للحصول على ملكية الأرض بوثائق مزورة، رغم وجود شكاية تحمل توقيع أربعين ضحية سلبت منهم ثمانية هكتارات بالمحمدية، يتهمون موظفين جماعيين ومنتخبين بالتواطؤ في منح شهادات إدارية.

ولم يجد الضحايا بدا من اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للحسم في عملية تزوير في سجلات بقيادة سيدي موسى بن علي، بعدما تفاجأ أصحاب الحقوق في أرض “القويرات” بأشخاص تمكنوا من حيازتها وتغيير اسمها إلى أرض “الرمانة”، باستعمال مسطرة “تجديد ملكية” بناء على شهادات مطعون فيها.

وكشفت وثائق قضائية تتوفر “الصباح” على نسخ منها تفاصيل تزوير شهادات في قيادة سيدي موسى بن علي، باستعمال “تجديد ملكية” بناء على إفادات شهود لا تصح شهاداتهم، إذ اتهم أصحاب الحقوق بارون بناء عشوائي بالسطو على أرضهم التي توجد على الشياع في ملف موضوع نزاع قضائي، ومع ذلك تمكن من حيازتها بتواطؤ مع أعوان السلطة وموظفين ومنتخبين.

وكشفت وثيقة “فريضة” عدد 14 من صحيفة كناش التركات رقم 42 الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 2017، أن المدعو “حمودة” الذي تمكن من الحصول على شهادة إدارية لتحفيظ ما مساحته ثلاثة هكتارات، لا يملك في الأصل إلا ألف متر، الأمر الذي لم يجد معه أصحاب الحقوق بدا من رفع دعوى للطعن في عمليات تزوير تورط عدولا ومسؤولين في قسم الشؤون القروية والسلطة المحلية، على اعتبار أنهم شاركوا في إنجاز الوثيقة المشبوهة الموثقة في قسم قضاء الأسرة بمحكمة استئناف البيضاء تحت عدد 136 صفحة 166 كناش الأملاك بتاريخ 18 أبريل 2011، التي يطعن فيها أصحاب أرض كانت موضوع نزاع قضائي أمام المحكمة الابتدائية للمحمدية في الملف العقاري عدد 51.1401.2017.

وورطت شهادات إدارية يصدرها صاحب التفويض بجماعة سيدي موسى بنعلي مصالح الشؤون القروية في عمليات سطو بالجملة في منطقة العثامنة، إذ تفاجأ أصحاب أرض يقطنون في البيضاء بحصول أحد تجار البناء العشوائي على شهادة إدارية باستعمال ملكية مزورة، على اعتبار أنها تجديد لملكية، بعدما عمد العدول إلى تغيير أسماء الأراضي المستهدفة بالسطو.

ياسين قُطيب