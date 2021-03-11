تلاعبات بعوارض الممنوعين من الشيكات

بنك المغرب يفتحص وثائق الإثبات الخاصة بتصريحات السحب من قوائم الممنوعين من الإصدار

تحوم شبهات حول بعض المسؤولين بمجموعتين بنكيتين متورطتين في التلاعب في عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، خاصة القابلة للتظهير منها، إذ أن ورقة الشيك تتداول بين عدد من الأشخاص.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الأمر يتعلق بإعداد تنازلات بين مصدر الشيك وساحبه، إذ أن الشخص الثاني يقر بأنه استلم المبلغ المحدد في ورقة الشيك، ويتنازل عن المتابعة، ما يرفع المنع عن صاحب الشيك ويتم التشطيب على اسمه من السجل المركزي لعوارض الأداء الخاصة بالشيكات لدى بنك المغرب.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن متعاونين بالمؤسستين البنكيتين متهمون بالتلاعب بهذه التنازلات، قصد التمكن من إلغاء أسماء بعض الممنوعين من إصدار الشيكات من السجل المركزي لعوارض الأداء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك ثلاث مراحل لتسوية الوضعية عندما يكون الشخص ممنوعا من إصدار الشيكات، إذ يتعين في مرحلة أولى، تسديد مبلغ الشيك، إما بأدائه مباشرة إلى المستفيد، واسترداد الشيك سبب المنع، أو تقديم تصريح بالشرف من لدن المستفيد يشهد فيه بأداء مبلغ الشيك أو تشكيل مؤونة تعادل مبلغ الشيك غير المؤدى لدى المؤسسة البنكية، التي قامت بإصدار دفتر الشيكات، ويتعين في مرحلة ثانية دفع غرامة مالية لدى مصالح الخزينة العامة، ثم تقديم الوثائق الثبوتية للوكالة البنكية، التي صدر عنها دفتر الشيكات، التي تصرح بتسوية العارض لدى المصلحة المركزية لعوارض الأداء. وأكدت مصادر “الصباح” أن مراقبي البنك المركزي حلوا بالمؤسستين، من أجل افتحاص الوثائق المتعلقة ببعض عمليات التشطيب على أسماء ممنوعين من إصدار الشيكات، وستهم هذه التحريات عددا من الوكالات.

وما زالت عملية الافتحاص متواصلة، وتركز على بعض الحالات التي تم التصريح بها في سجل عوارض الأداء، من أجل التشطيب على بعض الأسماء، وإخراجها من لائحة الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات. وأكدت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد ارتفع بشكل ملحوظ، خلال السنة الماضية، خاصة بعد فرض الحجر الصحي، إذ لوحظ ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للأداء بدون رصيد، ليصل عددها الإجمالي إلى أزيد من 117 ألف حالة، ما يمثل 52 في المائة من عدد عوارض الأداء المعلن عنها منذ بداية 2020.

ويشير التقرير الأخير لبنك المغرب حول وسائل الأداء أن عدد الممنوعين من إصدار شيكات عرف ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، خلال 2019، مقارنة بالسنة التي قبلها، ليصل العدد الإجمالي إلى 689 ألفا و45 ممنوعا.

وتتراوح قيمة 81 في المائة من الشيكات المتنازع بشأنها بين ألف درهم و50 ألفا، 43 في المائة منها تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألفا، في حين أن نسبة الشيكات التي تتجاوز 100 ألف درهم تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 6 في المائة، لكنها تمثل 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المؤداة.

عبد الواحد كنفاوي