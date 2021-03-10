تحف يهودية بمراكش

افتتح، الخميس الماضي، بمتحف الروافد – دار الباشا بمراكش، معرض “المغرب: غنى وتنوع، مقتطفات من تراثنا”، الذي يقترح قراءة لأزيد من 20 قرنا من تاريخ المملكة، وذلك من خلال عدة مجموعات متحفية نادرة تنتمي إلى مجالات مختلفة: البرونز والحلي والتراث اليهودي المغربي والخزف والفن الإسلامي.

وجرى حفل افتتاح المعرض، بحضور مهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش.

ويعطي المعرض أيضا لمحة عن التراث اليهودي المغربي، من خلال عدد من القطع كالتوراة وقناديل الحنوكيات والحلي المميزة للثقافة اليهودية، مما يتيح للجمهور اكتشاف جانب من تاريخ الطائفة اليهودية المغربية وتقاليدها التي تشكل جزءا لا يتجزأ من ثقافة المملكة التي لطالما كانت أرضا للتسامح والتعايش. أما في ما يتعلق بفن الخزف بفاس، فلقد شكل مصدر إعجاب واهتمام الفنانين المستشرقين في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وأخذ الفن الإسلامي مكانة هامة منذ القرن الثامن إبان حكم الدولة الادريسية، ومع توالي الدول المرابطية والموحدية والمرينية والوطاسية والسعدية والعلوية، إذ ازدهرت الهندسة المعمارية بالمغرب والأندلس، واكتسبت القطع ذات الطبيعة والحمولة الدينيتين أهمية كبرى.

عزيز المجدوب