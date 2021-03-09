الشودري تعود بـ”سابق إلى الخيرات”

أطلقت، أخيرا، الفنانة سلوى الشودري أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “سابق إلى الخيرات” على قناتها الرسمية على “يوتوب”، والتي لقيت استحسانا كبيرا من قبل جمهورها.

وتعتبر أغنية “سابق إلى الخيرات” من ألحان وغناء سلوى الشودري وكلمات المصطفى الغباري، والتوزيع الموسيقي لكريم السلاوي، بينما تولى إخراج الفيديو كليب حاتم النكراز.

يذكر أن سلوى الشودري مطربة متخصصة في الفن العربي الأصيل، من مواليد تطوان، وتابعت دراستها بالمعهد الموسيقي بالرباط مادة الموشحات العربية، والموسيقى الكلاسيكية بالمعهد الموسيقي بتطوان، قبل أن تصبح أستاذة بالمعهد نفسه التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وحاصلة على ماجستير الأدب المغربي في العصر العلوي من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

أ . ك