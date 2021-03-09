فاجعة بسبب مواد مخدرة فاسدة

وفاة فتاة ونقل آخر للمستشفى بسلا والتحقيق في شبهة أقراص منتهية الصلاحية

تسبب تناول مواد مخدرة في جلسة خمرية بحي الرحمة بسلا، ليلة الأربعاء الماضي، في فاجعة بعد وفاة شابة، وجرى نقل خمسيني إلى المركز لاستشفائي الإقليمي مولاي عبدالله من أجل العلاج، فيما قدمت إسعافات أولية لفتاة أخرى.

وأوضح مصدر «الصباح» أن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن «الغرابلية» بسلا المدينة توجهت إلى حي الرحمة مرفوقة بعناصر من الدائرة المداومة، بعد إخبارها بوجود أشخاص في حالة غير طبيعية بسطح منزل وأن أحدهم يصارع الموت، وبعد معاينات أولية تبين أنهم تناولوا مواد مخدرة يشتبه أن منها «قرقوبي» فاسدا.

واستنادا إلى المصدر نفسه وضعت الضابطة بالمنطقة الأمنية الرابعة فتاتين رهن تدابير الحراسة النظرية، وبعدها تدهورت الحالة الصحية لإحداهما، فنقلت إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي ذاته حيث توفيت، متأثرة بتناول المواد المخدرة التي يشتبه أنها منتهية الصلاحية، ومازال مرافقها يتلقى العلاج في وضعية صعبة.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح» من معطيات أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء تشريح طبي على الهالكة لتحديد معرفة الأسباب الحقيقية وراء تدهور حالتها الصحية داخل المرفق الأمني، كما أمر بوضع مرافقها تحت المراقبة الطبية.

وأحدثت الإخبارية التي تلقتها مصالح أمن المنطقة الرابعة بسلا المدينة، حالة استنفار بعدما توصلت إلى أن أشخاصا مرميون على سطح منزل بقطاع سكني بحي الرحمة، ما أثار الكثير من اللغط في الوقت الذي عرف فيه الحي المذكور قبل شهر جريمة مروعة ذهب ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة ذبحا، ومازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وفريق من مصلحة الشرطة القضائية لإقليمية يبحثان في النازلة، بعدما تبين أن المجرمين لم يتركوا أثرا، ما فتح الأمر على العديد من الفرضيات.

وفتحت الشرطة القضائية بمنطقة «الغرابلية» مساء أول أمس (الثلاثاء)، بحثا تمهيديا مع الفتاة التي وضعت رهن الحراسة النظرية قصد معرفة الأسباب الحقيقية وراء تدهور حالتها الصحية وحالة رفيقها في الجلسة الخمرية، وما تزال الضابطة القضائية تنتظر تحسن الحالة الصحية للرجل قصد الاستماع إلى أقواله في الموضوع.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح» من معطيات في الموضوع فإن للخمسيني سابقة جنحية، أما الفتاتان فهما حديثتا العهد بعالم المخدرات، وانتقذ أحد أفراد عائلة الهالكة نقلها إلى مصالح أمن «الغرابلية» بدل إسعافها فور العثور عليها بسطح المنزل، مضيفا أن حالتها كان يرثى لها ولم يتم إسعافها، إلا بعد أن فقدت وعيها تماما دخلت.

عبدالحليم لعريبي