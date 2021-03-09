بونو حاضر رغم الإصابة

خاليلوزيتش يطمئن على حالته ويكشف اللائحة الأسبوع المقبل

سيكون ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب الوطني وإشبيلية الإسباني، حاضرا في المعسكر التدريبي المغلق بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، ضمن التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

وعلمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، اتصل ببونو أول أمس (الخميس)، للاطمئنان على حالته الصحية، خصوصا بعدما كشفت التحاليل الطبية عدم خطورة الإصابة، التي تعرض لها.

وأصيب بونو في أصبع يده اليمنى في الحصة التدريبية، التي سبقت مباراة برشلونة، الأمر الذي دفع المدرب جولين لوبيتغي إلى إبعاده في آخر لحظة.

وعلمت «الصباح» أن بونو سيعرض إصابته على طبيب المنتخب سعيد زكيني، قبل الحسم في مشاركته في مباراتي موريتانيا وبوروندي في 26 مارس الجاري و31 منه.

ويكشف الناخب الوطني عن لائحة المنتخب الوطني الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن تضم 30 لاعبا، لرغبة خاليلوزيتش في توسيع قاعدة اختيارات، بسبب الظروف الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم يستبعد مصدر مطلع إمكانية أن تضم اللائحة سبعة لاعبين من البطولة، ممن تألقوا مع المنتخب المحلي في نهائيات بطولة إفريقيا للمحليين بالكامرون، ضمنهم الحارس أنس الزنيتي وسفيان رحيمي ويحيى جبران وحمزة موساوي وعبد الإله الحافظي وأيوب الكعبي وعبد المنعم بوطويل.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة ب10 نقاط، حصل عليها من ثلاثة انتصارات على بوروندي وإفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا، وتعادل أمام موريتانيا.

عيسى الكامحي