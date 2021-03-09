جيرارد بديلا لكلوب

ذكرت صحف بريطانية عديدة، مثل «صن» و»ميرور»، أن إدارة ليفربول، أبلغت ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز غلاسكو الاسكتلندي، بأنه سيكون خليفة المدرب الألماني يورغن كلوب في حال رحيله.

ويقدم جيرارد مستوى رائعا مع رينجرز، الذي بات على بعد خطوات قليلة من التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي، علما أنه لم ينهزم قط منذ بداية الموسم الرياضي الجاري محليا.

وأدهشت أرقام جيرارد صحافة اسكتلندا وإنجلترا، ما جعلها تعتبره خليفة كلوب بليفربول، علما أنه صرح في مرات عديدة، بأن الإشراف على تدريب الفريق حلم يراوده كثيرا.

وتأتي هذه الأخبار، في وقت تتطرق فيه الصحف الألمانية، إلى إمكانية استدعاء الاتحاد الألماني لكلوب، لتدريب منتخب «المانشافت»، في كأس أوربا المقبلة، بسبب تراجع نتائج المنتخب حاليا تحت قيادة خواكيم لوف، وخوف الألمان من نكسة جديدة في كأس أوربا المقبلة.