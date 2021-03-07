“كتاب قريتو” في موسمه السادس

سليم قال إن البرنامج يشجع على القراءة أكثر من الترويج للكتب

يواصل الإعلامي محمد سليم تقديم برنامج “كتاب قريتو” للموسم السادس على التوالي، الذي يبث، يوميا من الاثنين إلى الجمعة، على شاشة القناة الثانية.

وكشف سليم، في حديث مع “الصباح”، أن البرنامج في حلته الجديدة سيحاول الانفتاح على كل ما له علاقة بالكتاب، بعد أن ركز طيلة حلقات مواسم الماضية على التشجيع على فعل القراءة أكثر من الترويج للكتاب.

وأضاف سليم أن البرنامج سيظل وفيا لخطه، في الانفتاح على مختلف الشرائح العمرية والمهنية، في تعاطيها مع فعل القراءة وعلاقتها الخاصة بالكتاب، وأن ابتعاده نسبيا عن المثقفين بالمعنى الأكاديمي والكتّاب المكَرّسين مقصود، من أجل إبراز أن حضور الكتاب لا ينحصر على فئات دون أخرى، وأنه ليس من حق أحد أن يحتكر حق الحديث عنه.

وتابع الإعلامي أنه لم يكن يتوقع أن يستمر البرنامج كل هذه المدة، خاصة أنه انفتح على ما يزيد عن ألف قارئ التقاهم واقترب منهم في عوالمهم الخاصة، وتحدثوا عن تجاربهم مع القراءة وعن كتب أثرت في حياتهم وتركت أثرها، إذ أبدى الكثيرون تفاعلهم مع فكرة البرنامج، وهو ما جعل عمره يمتد لستة مواسم، حرص فيها على تجديد نفسه والانفتاح على أكبر عدد من التجارب.

وكشف سليم أنه يتوصل يوميا بعشرات الفيديوهات والاقتراحات للمرور في البرنامج، وأنه يحاول أن يلتقط منها التجارب المميزة، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الأطفال والمؤسسات التعليمية تبدي تفاعلها مع فكرة البرنامج، الذي تنقل إلى مدن ومناطق عديدة اكتشف فيها حالات تستحق التوقف عندها، دون إغفال شخصيات كبيرة مرت منه مثل الفيلسوف الفرنسي إدغار موران وأندري أزولاي وغيرهما.

كما حاول البرنامج، يضيف المتحدث نفسه، التفاعل مع مختلف التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالكتاب وفعل القراءة، وأيضا تكييف نفسه مع مختلف التغيرات والمستجدات بما فيها جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي، التي تواصل فيها البرنامج بأسلوب مغاير، بالانفتاح عن بعد على تجارب جديدة، قبل أن يستأنف حضوره ميدانيا.

وشدد سليم على أن برنامج “كتاب قريتو” يسعى إلى محاربة الفكرة السائدة التي تقول إن القراءة لم يعد لها حضور في الحياة اليومية للناس، بالشكل الذي كان عليه الأمر في السابق، وإن الوسائط الإعلامية الجديدة قضت على الكتاب، وهو الأمر الذي يعتبره سليم مسألة نسبية، رغم أن بعض وسائل الإعلام تحاول تكريسه، وهو ما يحاول إثبات عكسه من خلال حلقات البرنامج.

يشار إلى أن محمد سليم اشتغل في بداياته في مجال الصحافة المكتوبة (باللغة الفرنسية)، والتحق في 2003 بطاقم برنامج “روح المبادرة” قبل أن توكل إليه في 2004 مهمة تنشيط برنامج “طاقات” الذي كان يعرض بشكل يومي على القناة الثانية، لتسترسل البرامج بعد ذلك من “15 سنة 15 موهبة” و”توبقال” و”دنيا البيئة” و”أونتروبروندر” و”استوديو دوزيم” و”ماروك أون موفمون” و”صنعة بلادي” و”تشالنجر” و”سيداكسيون” و”خميسة” و”مغاربة العالم” و”ولاد اليوم” إلى “نهار تبدلات حياتي” وغيرها.

عزيز المجدوب