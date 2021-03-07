تفحم ستينية في حريق بطنجة

عاشت جماعة كزناية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، مساء أول أمس (الأربعاء)، على وقع فاجعة مؤلمة، جراء مصرع امرأة في عقدها السادس تفحما، بعد أن نشب حريق وسط شقتها في ظروف غامضة، والتهمت ألسنة النيران جثتها.

وحول تفاصيل الفاجعة، أفاد عدد من سكان الجماعة، التي تبعد بحوالي 8 كيلومترات عن عاصمة البوغاز، أن الهالكة، البالغة من العمر 65 سنة، قضت نحبها وسط حريق اندلع داخل شقتها الصغيرة، التي كانت تعيش بها بمفردها، موضحين أنهم انتبهوا إلى الحادث بعدما عمت رائحة الحريق جوانب البيت، وظهرت سحب الدخان تخرج بكثافة من نوافذ المنزل، إذ بادر السكان إلى إخطار السلطات المحلية بالمنطقة، وكذا مصالح الوقاية المدنية، التي حضرت عناصرها للمكان مكنت من إخماد ما تبقى من الحريق، الذي أتى على كامل أثاث ومحتويات الشقة، قبل أن تنتشل جثة الضحية وهي متفحمة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على وضع جثة الهالكة المتفحمة في كيس بلاستيكي، ونقلها إلى مستودع الأموات الجماعي بالمدينة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، الذي أمر بإجراء تشخيص جنائي على جثة الضحية.

المختار الرمشي (طنجة)