حجز 4 أطنان من المخدرات بالجديدة

علمت «الصباح» أن عناصر الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، تمكنت الثلاثاء الماضي، من تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، وحجز 4 أطنان من مخدر الشيرا، بتراب جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة.

وأضافت المصادر أنه جرى إيقاف أحد المتورطين ضمن شبكة تهريب المخدرات، فيما مازالت الأبحاث والتحريات الميدانية جارية من قبل عناصر الدرك الملكي، لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة. وأشارت المصادر إلى أن يقظة عناصر الدرك الملكي وتتبع هاته الشبكة مكنا من إحباط تهريب كميات مهمة نحو البحر وتسليمها لبواخر راسية بالداخل لتهريبها للضفة الأخرى، حيث باتت شواطئ إقليم الجديدة نقطة عبور المخدرات إلى أوربا، ومكنت تحريات المحققين من إيقاف أحد أباطرة المخدرات بالاقليم، الثلاثاء الماضي، في انتظار ايقاف باقي شركائه ضمن هاته العصابة التي تبدو أن لها امتدادات خارج أرض الوطن، إذ حجزت عناصر الدرك خلال هذا التدخل ما يزيد عن 120 رزمة معبأة بالمخدرات، سعة كل واحدة منها حوالي 20 كيلوغراما، وطنين، كانت مدفونة في ضفة الشاطئ الرملي، المعروف ب « بوفا» بتراب جماعة أولاد غانم باقليم الجديدة. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة، أمرت بوضع المشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، والعمل على إيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة، فيما تم تسليم المخدرات المحجوزة وبتعليمات من وكيل الملك لإدارة الجمارك بميناء الجديدة.

أ . س (الجديدة)