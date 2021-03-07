بوسيل تثير الجدل

عادت بسمة بوسيل، مصممة الأزياء المغربية، مرة أخرى إلى إثارة الجدل، بسبب فيديو ظهرت فيه رفقة شاب وسيم، دون زوجها المغني المصري تامر حسني.

ولم تتردد الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في تداول الفيديو الذي نشرته بوسيل على صفحتها الرسمية عبر خاصية “الستوري”، قبل أن تشكك في استمرار علاقتها بحسني.

وتساءلت الصفحات ذاتها عن سبب نشر بوسيل عددا من الصور والفيديوهات خلال حفل راقص برفقة عدد من أصدقائها، ظهرت فيها وهي ترقص وتغني وبدت عليها علامات السعادة، دون أن يظهر في الصور زوجها تامر حسني، مرجحة انفصال بوسيل وتامر حسنى مرة أخرى، خاصة أن تامر معروف عنه الغيرة الشديدة على زوجته.

ولم تنشر بوسيل، بعد ذلك، أي صور أو فيديوهات تجمعها بزوجها، كما أن منشوراتها قلت، مقارنة مع منشوراتها في السابق.

يشار إلى أن بوسيل، أعلنت في وقت سابق، أي قبل أشهر، عن انفصالها عن تامر حسني، قبل أن يتم الصلح بينهما، إذ وجه إليها رسالة، يطلب فيها إنهاء الخلاف، لتعود المياه لمجاريها.

وكان آخر ظهور لهما، خلال عيد الحب، إذ نشرت بسمة الهدية التي قدمها لها تامر، والتي كانت عبارة عن باقة كبيرة من الورد.

إ. ر