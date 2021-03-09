لارغيت يعود لـ “كان”

أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ناصر لارغيت، المشرف العام لمارسيليا، والذي درب الفريق أخيرا، وافق على الانتقال لكان، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، للإشراف على مركز تكوينه.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الثناء الذي لقيه لارغيت بمارسيليا، إذ دبر مرحلة ما بعد رحيل المدرب أندري فياس بوياش، بشكل جيد، وأعاد الفريق للنتائج الإيجابية، إذ سيقوده لآخر مرة نهاية الأسبوع الجاري، أمام كانيت آس لحساب سدس عشر كأس فرنسا.

وسبق للارغيت العمل مديرا تقنيا ب»كان»، من 1998 إلى 2002، بالإضافة إلى 2014.

واستغل مسؤولو «كان» نهاية عقد لارغيت مع مارسيليا في يونيو المقبل، من أجل ربط الاتصال به والاتفاق معه على بنود عقده الجديد.

وحسب «ليكيب»، سيوقع لارغيت عقدا يمتد لموسمين، لتعويض فابريس فانديبيتي ونيكولاس سيبي وماثيو بالون، في الإدارة التقنية ل»كان».

ع. د