تتويج ليبي للقاطي

نال الفنان المغربي، ربيع القاطي، جائزة أفضل ممثل ضمن جوائز “سيبتيموس” الليبية، عن دور “سليمان باشا الباروني” في المسلسل التاريخي”الزعيمان”.

وأعلن عن فوز القاطي في حفل تلفزيوني، بث أخيرا، لكنه غاب عن حضوره، واكتفى بكلمة للحضور، من خلال مقطع فيديو، عبر فيه عن سعادته، وشكر فيه مخرج العمل، أسامة رزق، ومنتجه، وليد اللافي، بعدما أتاحا له الفرصة للغوص في تاريخ ليبيا.

ويعتبر سليمان باشا الباروني، الذي عاش بين 1870 و1940، وجسد دوره القاطي من أبرز الشخصيات الليبية، إذ كان من أكبر المجاهدين السياسيين الليبيين، في تلك الفترة، وكانت له عدة مبادرات في ليبيا، منها طباعة عملة سماها البارونية، وتأسيس جمهورية في الغرب الليبي تحت اسم الجمهورية الطرابلسية.

ع . م