بورصة البيضاء..تراجع مؤشر مازي بـ 0,17 في المائة عند بداية التداولات

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الخميس)، على وقع الانخفاض، بسبب خسارة مؤشرها الرئيسي مازي لـ 0,17 في المائة، مستقرا في 11.319,55 نقطة.

وبدوره، انخفض “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,21 في المائة، إلى 921،17 نقطة، في حين خسر ماديكس، مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 0,18 في المائة، مسجلا 9.214,05 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، هبط مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,21 في المائة، ليستقر في 10.382,80 نقطة، بينما تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,17 في المائة، إلى 9.689,36 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,14 في المائة، إلى 857,10 نقطة.