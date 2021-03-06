مداهمة حفل زفاف

داهمت السلطات المحلية بطنجة، مدعومة بعناصر الأمن والقوات المساعدة، مساء الاثنين الماضي، فيلا تقع بحي طنجة البالية، كانت تحتضن حفل زفاف منظما بطريقة سرية، في خرق سافر لقانون حالة الطوارئ الصحية، الذي يحث على عدم تنظيم أي احتفال أو تجمع عائلي، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكشفت مصادر” الصباح”، أن السلطات العمومية تدخلت بعد توصلها بمكالمة هاتفية من حارس ليلي قام بإبلاغ عون سلطة بوجود عدد من السيارات أمام إحدى الفيلات المخصصة لإقامة الأعراس والحفلات بالمدينة، وأن عددا من الضيوف شوهدوا وهم يرتدون لباس الأفراح، مما يؤكد فرضية وجود حفل زفاف سري بداخلها، ليلتحق بالمكان ممثلو السلطات المحلية وعناصر من الشرطة والقوات المساعدة، التي عملت على تطويق الفيلا لمنع المدعوين من مغادرتها، وتمكنت من إيقاف حوالي 30 شخصا من المدعوين بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، فيما تمكن العروسان من الفرار رفقة عدد من أقاربهما.

كما تم إيقاف ممون الحفلات المكلف بتنظيم العرس لإخضاعه للبحث، وحجز عدد من المعدات والآلات الموسيقية، رغم أن الجوق كان سيحيي الحفل دون استعمال مكبر الصوت لكي لا تتسرب الموسيقى إلى خارج الفيلا، إلا أنه، وعقب الاستشارة مع النيابة العامة المختصة، تم إخلاء سبيل جميع الموقوفين دون أن تحرر في حقهم محاضر تثبت نوعية المخالفات المرتكبة.

م . ر (طنجة)