نارسا : انخفاض ملحوظ في مؤشرات حوادث السير خلال 2020

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، عن انخفاض في جميع المؤشرات المرتبطة بحوادث السير الجسمانية، برسم 2020، مقارنة مع 2019.

وفي وثيقة تستعرض حصيلة أنشطتها برسم 2020، بشأن إحصائيات حوادث السير المسجلة بمجموع التراب الوطني، والأنشطة والمبادرات بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أبرزت (نارسا) أنه تم تسجيل 85 ألف و208 حوادث سير، بانخفاض نسبته 17,06 بالمائة، من بينها 2499 حادثة سير مميتة، بانخفاض بنسبة 16,98 بالمائة، فيما بلغ عدد القتلى 2774، مسجلا بدوره انخفاضا بنسبة 18,03 بالمائة.

وبلغ عدد المصابين بجروح بليغة، وفق المصدر ذاته، 6539 شخصا، مسجلا انخفاضا بنسبة 22,31 بالمائة، وعدد المصابين بجروح خفيفة 112 ألف و516، والذي انخفض بدوره بنسبة 19,20 بالمائة.

وعزت الوكالة هذا الانخفاض الهام في مؤشرات السلامة الطرقية لـ 2020، إلى العمل بحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد 19″، ابتداء من 20 مارس الماضي، المقرونة بتراجع حركية الأشخاص إلى أقصى حد، مما أدى إلى انخفاض ملموس في مخاطر الطريق.

(و م ع)