توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الخميس)، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح، فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وفوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بضباب محلي. وستكون الأجواء غائمة جزئيا طيلة النهار بالنصف الشمالي للبلاد، مع نزول قطرات مطرية محلية بكل من الواجهة المتوسطية والريف والسايس والمنطقة الشرقية وشمال البلاد والأطلس.

وخلال الليل، ستصبح السحب كثيفة أكثر فأكثر فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والريف والأطلس مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية محلية. كما سيكون الطقس باردا نسبيا بالأطلس مع وجود صقيع أو جليد بصفة محلية، فضلا عن هبوب زوابع رملية بجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و15 درجة بباقي الأرجاء.