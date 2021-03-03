الصويرة…شراكة للارتقاء بمستوى اللغة الفرنسية بالأسلاك التعليمية

جرى، أمس (الثلاثاء) بالصويرة، التوقيع على اتفاقية شراكة تروم الارتقاء بمستوى اللغة الفرنسية في كافة الأسلاك التعليمية وتكوين المدرسين والمكونين والمفتشين في مجالات مختلفة، وذلك بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالصويرة والمعهد الفرنسي بحاضرة الرياح.

وخلال حفل نظم بمقر المديرية الإقليمية، في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، وقع بالأحرف الأولى، على هذه الاتفاقية، كل من المدير الإقليمي للتربية الوطنية، نور الدين العوفي الغزاوي، ومديرة المعهد الفرنسي بالصويرة لويزا باباسي.

وتندرج هذه الشراكة في إطار التعاون التربوي واللغوي المنجز على المستوى الوطني بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وسفارة فرنسا بالرباط، ممثلة بقطب اللغة الفرنسية الذي يتبع له المعهد الفرنسي بالمغرب، وذلك في احترام لخصوصيات إقليم الصويرة.

وهكذا، تنص الاتفاقية على تعاون المعهد والمديرية الإقليمية في مجال تعليم اللغة الفرنسية بهدف تحسين جودة المنظومة التربوية، علما بأن المعهد الفرنسي سيجيب، في حدود إمكانياته، على الطلبات المعبر عنها من لدن المديرية الإقليمية لإرساء مبادرات تكوينية لمدرسي اللغة الفرنسية وتكوين المكونين، وكذا المشاريع التي تتطلب خبرة فرنسية، لاسيما الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وبموجب هذا الاتفاق، سيكون بإمكان الطرفين برمجة تدريبات أو ندوات أو ورشات أو دروس أو لقاءات أو مسابقات ثقافية أو أي شكل آخر يقررانه بخصوص تنزيل مضامين الاتفاقية.