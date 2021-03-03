مكتب الصرف: تراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 30,4 بالمائة

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية تراجعت مع متم يناير الماضي بنسبة 30,4 بالمائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر يناير 2021 ، أن هذا الانخفاض يعزا أساسا إلى تراجع مقتنيات الغازوال والفيول ( ناقص 1,732 مليار درهم ).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التراجع يعود، أيضا، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 31,4 في المائة ( 3.907 درهما/ طن مع نهاية يناير 2021 مقابل 5.694 درهما/ طن عام 2020 )، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة 22,5 في المائة.