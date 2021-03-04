واد نون يكرم المخرج القبابي

اختير المخرج والسيناريست حكيم القبابي لتكريمه في حفل الافتتاح الرسمي للدورة التاسعة لمهرجان واد نون السينمائي، بعد أن حقق تراكما فنيا محترما على مستوى إخراج الأفلام السينمائية القصيرة والوثائقية والأعمال التلفزيونية المتنوعة.

وقالت اللجنة المشرفة على المهرجان إن هذا الاختيار لم يكن اعتباطيا وإنما أملته اعتبارات عدة من بينها، أن المكرم فاعل جمعوي وسينمائي وتلفزيوني نشيط على عدة مستويات، فهو مخرج سينمائي وتلفزيوني وسيناريست ومساعد مخرج ومكلف بالإنتاج والتنظيم ومبدع أفكار وتصورات وصلات إشهارية وكليبات ومؤطر ورشات وعضو في لجن تحكيم عدة.

كما أنه مارس المسرح تشخيصا وتأليفا وإخراجا وتنظيما للمهرجانات منذ سنة 1988، و تلقى تكوينا قانونيا بكلية الحقوق قبل أن ينفتح على السينما والسمعي البصري ويحظى بتكوين أكاديمي فيهما.

إ . ر