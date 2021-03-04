10 % من المغاربة مصابون بأمراض نادرة

تعرف الأمراض النادرة ارتفاعا بالمغرب، إذ يكتشف الأطباء كل سنة مئات الحالات والأمراض الجديدة، وهو ما أصبح يفرض على وزارة الصحة، وضع إستراتيجية وطنية لتتبع الوضعية الصحية لهذه الفئة، إضافة إلى دعم الأدوية التي يستعملها هؤلاء الأشخاص، خاصة أن بعضها باهظ الثمن.

وأحصى الائتلاف المغربي للأمراض النادرة، هذه المشاكل الصحية غير المعتادة، وقال إن عددها يبلغ سبعة آلاف إلى حدود الساعة، مبرزا أنها تصيب شخصا واحدا من كل عشرين، أي ما يعادل 5 في المائة من سكان العالم، وحوالي مليون ونصف مليون مغربي.

وقال الائتلاف في بيان حديث، إن الأمراض النادرة تتميز بتنوعها بين أشكال عصبية وعضلية، وأمراض استقلابية وأخرى تعفنية، إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.

وأشار الائتلاف، إلى أن تلك الأمراض النادرة غالبا ما تكون مزمنة، ويمكن أن تكون أعراضها شديدة، إذ أن 80 في المائة من الأمراض النادرة لديها تأثير مباشر على متوسط العمر المتوقع، وفي أكثر من 65 في المائة ينتج عنها عجز في الحياة اليومية.

وفي السياق ذاته، أبرز الائتلاف أن هذه الأمراض النادرة، تصيب ما بين 7 بالمائة و10 من المغاربة، وأن جلهم نساء، بنسبة تصل إلى 80 في المائة، من قبيل التهاب الأوعية الدموية، التي تهاجم فيها جدران الأوعية الدموية، ومرض تصلب الجلد، ومرض “غلوبولين بردي” الذي تسببه بروتينات غير طبيعية، تترسب في الدم أثناء التعرض للبرد.

عصام الناصيري