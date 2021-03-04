“كان” الفتيان يربك البطولة

الجامعة تطلب تغيير موعد مباراتي الفتح والحسنية والمحمدية أمام طنجة

راسلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الفتح الرياضي وحسنية أكادير، من أجل تقديم مباراتهما عن الدورة التاسعة من البطولة الوطنية، المقرر إجراؤها في 13 مارس الجاري.

وعلمت “الصباح”، أن سبب رغبة العصبة الاحترافية في تقديم مباراة الفريقين، يعود إلى تزامنها مع المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وعدم رغبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في برمجة المواجهة بالتزامن مع المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الوطني للفتيان ونظيره الأوغندي، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وقررت العصبة الاحترافية إجراء المباراة المذكورة في 12 مارس الجاري، من أجل فسح المجال أمام إجراء المباراة الافتتاحية والحفل المخصص لهذه التظاهرة القارية، ومنح الفرصة للأندية المغربية لمتابعة المباراة الافتتاحية، إذ وافق الفريقان على ذلك، دون أي مشاكل أو اعتراض من أحدهما.

كما قررت العصبة الاحترافية نقل المباراة بين الفريقين إلى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عوض ملعب مولاي الحسن، بحكم أن الأخير سيحتضن المباراة الافتتاحية لنهائيات “كان أقل من 17 سنة”، وعليه فإن الملعب سيعرف وضع آخر الترتيبات لاحتضان المباريات.

ومن المقرر أن يشمل القرار أيضا مباراة شباب المحمدية أمام اتحاد طنجة، المقرر إجراؤها في 14 مارس الجاري بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية، بحكم تزامنها مع إجراء مباراتين عن المجموعة الثانية في اليوم ذاته، تجمع الأولى بين منتخبي نيجيريا وتنزانيا، والثانية بين منتخبي الجزائر والكونغو، لحساب الجولة الأولى.

يذكر أن نهائيات أقل من 17 سنة، ستجرى في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري بملاعب مولاي الحسن بالرباط والبشير بالمحمدية والأب جيكو بالبيضاء.

صلاح الدين محسن