كواليس الفرق

الوداد الرياضي

فازت الفئات العمرية للوداد الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، على فئات الرجاء الرياضي، في الديربي البيضاوي.

وفاز الوداد فئة أقل من 19 سنة، على الرجاء بهدفين لصفر، كما فازت فئة أقل من 17 سنة، بهدفين لواحد، وانتصرت فئة أقل من 15 سنة، بهدفين لواحد أيضا.

نهضة بركان

يواصل العربي الناجي، لاعب نهضة بركان، غيابه عن فريقه، اليوم (الثلاثاء)، حين يستقبل المغرب الفاسي، في الخامسة، لحساب ثمن نهاية كأس العرش.

ويغيب الناجي عن فريقه، بسبب توقيفه من قبل لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية لكرة القدم، مباراتين، بسبب طرده أمام يوسفية برشيد.

اتحاد طنجة

كشفت مصادر من اتحاد طنجة أن المدرب إدريس لمرابط، لم يعد يحظى بإجماع أعضاء المكتب المسير، بعد الهزائم المتتالية أمام سريع وادي زم والرجاء الرياضي ومولودية وجدة.

وأوضحت المصادر نفسها أن المدرب أبلغ اللاعبين بالضغط الذي صار يعيشه، في وقت بدأ المكتب المسير في دراسة حلول بديلة، ودراسة مقترحات مدربين آخرين.

الجيش الملكي

يبذل طاقم الجيش الملكي مجهودات طبية، من أجل تأهيل المدافع الكونغولي بانغالا للمشاركة في مباراة اتحاد طنجة، غدا (الأربعاء)، لحساب ثمن نهائي كأس العرش.

ولم تستبعد مصادر «الصباح» إمكانية الاعتماد على بانغالا، بعدما كشفت الفحوصات الطبية عدم خطورة إصابته، فيما سيغيب عن المباراة محمد فكري، بعدما قرر المدرب سفين فاندربروك إلحاقه بالفريق الثاني.

الفتح الرياضي

يستأنف الفتح الرياضي استعداداته لمنافسات البطولة الوطنية، غدا (الأربعاء)، بعد منح مصطفى الخلفي، مدرب الفريق، راحة للاعبين، أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء)، بالنظر إلى عدم خوض الفريق أي مباراة الأسبوع الجاري، بحكم خروجه من منافسات كأس العرش.

وطلب الخلفي من لاعبي الفريق الذين شاركوا رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائيات موريتانيا، الالتحاق بدورهم بالحصة الإعدادية، غدا (الأربعاء).