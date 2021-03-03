سقوط مغتصب امرأة ببني أنصار

علم من مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن ببني أنصار بإقليم الناظور، تمكنت الجمعة الماضي، من اعتقال شخص متهم باغتصاب امرأة بالجماعة ذاتها.

وحسب إفادة المصدر ذاته، فقد جاء إيقاف المعني بالأمر على خلفية شكاية تقدمت بها الضحية للمصالح الأمنية، تتهم فيها المعني بالأمر باغتصابها تحت التهديد بالسلاح وهو في حالة سكر.

وأبرز المصدر نفسه أن المتهم قام بإجبار المرأة التي تقطن بالعمارة التي يقطن فيها الكائنة بحي المستوصف ببني أنصار، على ممارسة الجنس معه بالقوة وقام باغتصابها.

وفور توصلها بالشكاية، تحركت السلطات الأمنية بسرعة، حيث تمكنت من إيقاف المعني بالأمر في ظرف وجيز دون تمكنه من الفرار.

وأضاف المصدر نفسه أن المتهم وأثناء البحث التمهيدي معه، اعترف بالوقائع التي تضمنتها شكاية الضحية، التي كانت مرفوقة بخبرة طبية تؤكد تعرضها للاغتصاب، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور.

جمال الفكيكي (الناظور)