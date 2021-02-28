ورزازات .. افتتاح معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأحد بورزازات، على الافتتاح الرسمي لمعهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وقدمت للوزير، الذي كان مرفوقا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، شروحات حول هذا المعهد والمسارات التكوينية التي يوفرها.

وجرى خلال هذا الافتتاح إطلاع الوزير والوفد المرافق له، المتكون أيضا من عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، والكتاب العامين للوزارة، على المرافق التي يضمها المعهد والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من التكوين في مختلف شعبه.

وقال أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم إحداث هذا المعهد في إطار اتفاقية شراكة بين عدد من القطاعات الوزارية الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس في 2011، بهدف مواكبة السياسة الطاقية الوطنية.

وأكد الوزير أن هذا المعهد يعد الثالث من نوعه على المستوى الوطني بعد المعهدين المشيدين بوجدة وطنجة، مشيرا إلى أنه يستضيف حاليا 156 متدربا في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، على أن يتم كل سنة تطوير هذا العرض التكويني.

وأضاف أن المعهد يتوفر على عدد من المنشآت التي ستسهل ولوج المتدربين لهذه المهن، لاسيما أنه أحدث لتقوية قدرات الشباب لتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل في مجال الطاقات المتجددة، وبالقرب من مركب نور للطاقة الشمسية.

(و م ع)