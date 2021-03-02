نزوح جماعي لمؤطري “الماص”

شهدت مدرسة المغرب الفاسي لكرة القدم نزوحا جماعيا لمؤطري الفئات العمرية في الآونة الأخيرة، بسبب تردي الأوضاع، وتراجع مستوى التكوين، إضافة إلى التأخر في صرف المستحقات.

وذكر مصدر مطلع أن جل المؤطرين غير راضين عن طريقة تسيير الفئات العمرية داخل النادي، ويشككون في أهلية المسؤول الأول عن التكوين، بعد أن تخلت الإدارة عن مؤطرين أثبتوا كفاءتهم في المجال طيلة السنوات الأخيرة، وأسندت الأمور إلى أشخاص غير مؤهلين، ولا يتوفرون على أي تاريخ، سواء لاعبين، أو مكونين.

وشكلت الفئات الصغرى نقطة قوة داخل المغرب الفاسي عبر التاريخ، إذ مدت الفريق الأول بلاعبين، ساهموا في كتابة تاريخ كرة القدم الوطنية، إلا أن مردودها تراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ويرجع المتتبعون ذلك إلى الاهتمام فقط بالفريق الأول.

نور الدين الكرف