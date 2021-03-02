لوحات صلادي بالرباط

يتواصل بمتحف بنك المغرب المركزي في الرباط، معرض استعادي الضوء يسلط على أعمال الفنان التشكيلي المغربي الراحل عباس صلادي (1950 – 1992).

ويضم المعرض، المنظم تحت عنوان “صلادي”، ويستمر إلى غاية 30 يونيو المقبل، نحو ستين لوحة، بعضها لم يسبق عرضه.

ويشمل هذا المعرض الاستعادي عدداً من الأرشيفات التي لم يتم نشرها من قبل، والتي تمنح مزيداً من المعلومات حول أهمية مسار صلادي، وهي عبارة عن أرشيفات صوتية فريدة وكاتالوغات ومنشورات جماعية مخصصة له، إضافة إلى كتب له (روايات وقصائد وحكايات)، وملصقات للمعارض التي شارك فيها، وكذا صور قديمة ونادرة للفنان، سواء بمفرده أو بصحبة أقاربه، إضافة إلى أغراض شخصية له، بصفتها شاهدة على عبقرية صاحبها.

يذكر أن صلادي من مواليد مراكش، وهو فنان عصامي لم يدرس الفنون التشكيلية قط. درس الفلسفة في جامعة الرباط، وهناك بدأت تنتابه بعض الأزمات العصبية، مما حال دون إكماله دراسته، لكنه بقي على اتصال بالحركة الطلابية والثقافية، رغم ميله إلى الانزواء وحيداً. وبعد أن نصحه أحد الأطباء النفسانيين بمحاولة الرسم للخروج من أزماته، بدأ يرسم لوحات عبارة عن كائنات غرائبية تحيل المشاهد إلى فضاءات “ألف ليلة وليلة”.

ع. م