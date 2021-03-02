ابن إيتو يخطف الأنظار

خطف إيتيان إيتو، ابن الأسطورة الكامرونية صامويل إيتو، الأنظار في كأس إفريقيا للشباب بموريتانيا، إذ تحدثت عنه أغلب الصحف الأوربية والإفريقية، وانتشرت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ إيتيان من العمر 18 سنة، ويملك الجنسيتين الكامرونية والإسبانية، لكنه يصر على حمل قميص منتخب بلاده الأم، على غرار والده.

ويلعب إيتيان في أوفييدو الإسباني، فيما تلقى تكوينه في مدرسة مايوركا، التي شهدت بداية مسيرة والده، والذي أصبح أسطورة ببرشلونة وإنتر ميلان.

وتوقع محبو إيتيان إيتو، أن يتوصل بعروض مهمة من فرق أكبر قيمة بأوربا، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في بطولة إفريقيا للشباب.