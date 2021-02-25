أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “قراصنة يسطون على 12 مليارا” و”خبرة عقلية وجنسية في ملف القاضي”، وأيضا صفحة “الحدث” بعنوان “الكيف…الطريق إلى التقنين”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “احتيال عقاري بمراكش”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “تنظيم المونديال يعود إلى الواجهة”.