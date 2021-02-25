مطار فاس سايس…انخفاض حركة النقل ب 63 في المائة

سجلت حركة النقل عبر مطار فاس سايس، برسم يناير الماضي، انخفاضا بنسبة 02، 63 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2020.

وسافر عبر مطار فاس سايس خلال يناير ما مجموعه 41 ألف و263 مسافرا مقابل 111 ألف و 575 مسافرا في يناير 2020، وفق المعطيات الاحصائية للمكتب الوطني للمطارات.

وعلى الصعيد الوطني، سجل النقل التجاري الجوي للمسافرين خلال الفترة نفسها انخفاضا بقيمة 39، 68 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

واحتل مطار فاس سايس الرتبة الخامسة بعد مطارات الدار البيضاء- محمد الخامس ومراكش- المنارة وأكادير- المسيرة وطنجة- ابن بطوطة، في إطار ترتيب حركة النقل الجوي التجاري حسب المناطق.

يذكر أن حركة النقل عبر مطار فاس سايس سجلت خلال 2020 انخفاضا بنسبة 91، 70 في المائة مقارنة مع 2019.

وتتطلع المحطة الجديدة للمطار التي تشكل أرضية لعدة شركات للنقل ذي الكلفة المنخفضة الى الرفع من الطاقة الاستقبالية للمطار الى 5، 2 مليون مسافر سنويا.