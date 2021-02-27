التونسي تعوض وهبي في “حرب أهلية”

من المنتظر أن تكون للممثلة التونسية الشابة سارة التونسي، مشاركة خلال شهر رمضان في مسلسل “حرب أهلية” الذي تلعب الممثلة يسرا دور البطولة فيه.

وقال منتج المسلسل جمال العدل إن سارة التونسي ستحل محل الفنانة هيفاء وهبي، بعدما تعذرت مشاركتها في المسلسل بسبب صعوبة السفر.

وسبق لسارة التونسي أن شاركت في عدد من الأعمال المصرية من أبرزها مسلسل “100وش”، علما أن مسلسل “حرب أهلية” من بطولة الفنانة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

طافش في “المداح”

كشفت النجمة نسرين طافش للمرة الأولى عن إطلالتها في مسلسلها الجديد “المداح” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، من بطولة المطرب حمادة هلال، إذ ظهرت بالحجاب. وتعمدت إثارة الغموض حول سر الحجاب، فأطلقت مقطع فيديو صامت أولا، ثم نشرت صورة كشفت فيها التفاصيل.

وانطلق تصوير مشاهد مسلسل “المداح”، قبل أيام، إذ كتب مؤلفه أمين جمال، تدوينة على حسابه على الفيسبوك، جاء فيها “مسلسل المداح تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج”.