كواليس الفرق

الوداد الرياضي

يجري لاعبو الوداد ثلاث حصص تدريبية ببوركينافاسو، ابتداء من اليوم (الخميس)، استعدادا لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الأولى من مجموعات عصبة الأبطال، الأحد المقبل.

وتنطلق المباراة في الخامسة بالتوقيت المغربي بملعب واغادوغو، وتنقلها قناة «بي إن سبور 7».

نهضة بركان

برمج طارق السكتيوي، مدرب نهضة بركان، يوما ثانيا لإراحة اللاعبين، أول أمس (الثلاثاء)، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام الوداد الرياضي، التي كان مقررا خوضها، بعد غد (السبت)، لحساب الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية. واستأنف الفريق تداريبه، أمس (الأربعاء)، استعدادا للمباراة التي تجمعه بالمغرب الفاسي، لحساب منافسات كأس العرش، المقرر إجراؤها في 3 مارس المقبل.

شباب المحمدية

خضع لاعبو شباب المحمدية لتحاليل فيروس كورونا، أمس (الأربعاء)، بملعب البشير، استعدادا لمباراة الجيش الملكي، غدا (الجمعة).

وحضر جل اللاعبين، بمن فيهم محمد مرابط، العائد من إصابة، ووليد غيلوف، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي على يد المعالج الطبيعي أمين خويا، فيما يتواصل غياب مروان زيلا المصاب.

المغرب التطواني

ألغى المكتب المسير للمغرب التطواني، الحصة التدريبية التي كان سيشرف عليها مدربه بلحمر، صباح أمس (الأربعاء)، بعد اتخاذ قرار إقالته من منصبه.

وأوضحت مصادر قريبة من الفريق أن المكتب المسير قرر إلغاء الحصة الصباحية، من أجل عقد اجتماع مع بلحمر لفسخ عقده مع الفريق.