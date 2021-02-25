“أحسن باتسيي” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة التاسعة و45 دقيقة، على موعد مع البرايم الثاني من البرنامج “أحسن باتسيي”.

واستطاع برنامج “أحسن باتسيي”، الذي شرعت القناة الثانية، أخيرا، في بث “برايماته”، تحقيق نسب مشاهدة مهمة.

وحسب الأرقام المعلن عنها، فإن “البرايم” الثالث من البرنامج في نسخته المغربية، استطاع جذب انتباه أكثر من 5 ملايين ونصف مليون مشاهد، ما يؤكد أن البرنامج استطاع أن يجد مكانه ضمن قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية “دوزيم”.

وقالت الشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج، إنه بعد نجاح “البرايم” الأول والثاني، يواصل برنامج “أحسن باتسيي”، تحقيق نسب مشاهدة مهمة، إذ تجاوزت خلال “البرايم” الثالث 5 ملايين ونصف مليون مشاهدة.

ويكون على المتنافسين تقديم أفضل ما لديهم في الاختبارات الثلاثة في مجال صناعة الحلويات، والمتمثلة في إعادة ابتكار الوصفات الكلاسيكية، والاختبار التقني والإبداعي، والذي يعرف مشاركة ضيف مميز من المغرب أو خارجه إلى جانب لجنة التحكيم.

إيمان رضيف