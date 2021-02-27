الحبس لفلاح سرق أخشابا

أدانت المحكمة الابتدائية بصفرو، زوال الاثنين الماضي فلاحا ثلاثينيا بشهرين حبسا نافذا و500 درهم غرامة بتهمة “قطع وتفحيم العود الحي بدون رخصة وسرقة الأخشاب من أماكن قطعها”، بعد اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز إيموزار كندر بتنسيق مع مصالح المياه والغابات بالمنطقة.

وقضت هيأة الحكم بأداء المتهم المعتقل بالسجن المحلي، نحو 33 ألف درهم غرامة لفائدة إدارة المياه والغابات، وإرجاعه لها 900 درهم، مع أدائه أيضا لهذه الإدارة، تعويضا مدنيا قدرها 32800 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، بموجب الحكم الصادر بعد أكثر من أسبوع على مناقشة ملفه الجنحي التلبسي.

وأوقف المتهم المتحدر من دوار الرواضة الركادة بجماعة إيموزار كندر، من قبل عناصر المياه والغابات بالمنطقة، متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأخشاب التي سرقها من الغابة المجاورة، قبل تسليمه إلى مصالح الدرك التي استمعت إليه في محضر رسمي، قبل أن تحيله على النيابة العامة التي تابعته بالمنسوب إليه.

حميد الأبيض (فاس)