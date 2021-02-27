إنفانتينو بالمغرب لإنقاذ جمع “كاف”

اجتمع ببوريطة وبعث رسائل إلى الخصوم وأزمة التأشيرات في طريقها إلى الحل

حل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمطار الرباط سلا، أمس (الأربعاء)، في زيارة عمل تنتهي اليوم (الخميس)، في إطار تعزيز العلاقات مع جامعة الكرة، في أفق تطوير كرة القدم بالقارة الإفريقية.

وقرر إنفانتينو إلغاء زيارته إلى الجزائر، في مستهل الأسبوع الجاري، وفضل الحلول بالمغرب، من أجل التشاور مع المسؤولين المغاربة، حول العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بكرة القدم، ضمنها التحضير للجمع العام الانتخابي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، والذي سيسفر عن انتخاب رئيس جديد، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، موجها رسائل إلى خصوم المغرب ووحدته الثرابية.

واستهل إنفانتينو زيارته بعقد اجتماع مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أمس (الأربعاء)، بمقر الوزارة، من أجل التباحث حول التدابير المتعلقة بالعديد من التظاهرات الرياضية، التي سيحتضنها المغرب في مارس المقبل.

وينتظر أن يلتقي إنفانتينو مسؤولين آخرين، ضمنهم عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، قبل عقد لقاء صحافي يسلط فيه الضوء على نتائج هذه الزيارة، التي تأتي قبيل انتخاب رئيس جديد ل”كاف”.

وكشفت مصادر مطلعة أن إنفانتينو سيتطرق مع المسؤولين المغاربة إلى وضعية الكرة الإفريقية الراهنة، وتداعيات فيروس كورونا المستجد على العديد من التظاهرات الكروية، وترشح فوزي لقجع، رئيس الجامعة لنيل مقعد في المكتب التنفيذي ل”فيفا”.

ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية تباحث إنفانتينو مع المسؤولين المغاربة موضوع التأشيرات، التي ترفض السلطات المغربية منحها لبعض الدول، خاصة جنوب إفريقيا، بسبب الانتشار المتزايد لكورونا المتحور.

وينتظر أن يكون رئيس “فيفا” صلة وصل، من أجل تمكين وفد الجنوب الإفريقي من تأشيرات الدخول إلى أراضيه خلال الجمع العام الانتخابي في 12 مارس المقبل، والحيولة دون تأجيله، وتسهيل كذلك مأمورية مشاركة المنتخب الجنوب إفريقي لأقل من 17 سنة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وزادت مخاوف تأجيل جمع “كاف”، بعدما رفضت السلطات المغربية إقامة مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفز الجنوب الإفريقي بالمغرب في وقت سابق، بسبب السلامة الصحية، المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكورونا المتحور.

عيسى الكامحي