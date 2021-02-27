مهلة للحسيمة لتأهيل لاعبيه

قيمة نزاعات الفريق بالجامعة تبلغ مليارا

منحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهلة إضافية لشباب الريف الحسيمي لكرة القدم، من أجل تسديد ملفاته العالقة، مقابل تأهيل عدد من لاعبيه.

وقدم العديد من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي بداية من 2016 إلى غاية 2019، شكايات إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي والجامعة، يطالبون فيها بمستحقاتهم، الشيء الذي حرم النادي من الاستفادة من المنحة ومن تأهيل لاعبين جدد.

وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء المكتب المسير يسابقون الزمن لتسديد هذه الديون، قصد تسوية المشاكل العالقة للاعبين.

وسيعمل الأعضاء أنفسهم لطرق أبواب بعض المستثمرين المحليين والسلطات الإقليمية لتدبير هذا المبلغ، علما أن ديونا أخرى عالقة لدى جامعة كرة القدم، بات الفريق الحسيمي مطالبا بتسويتها، وتقارب مليارا.

جمال الفكيكي (الحسيمة)