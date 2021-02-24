افتتاح مركزين إضافيين جديدين للتلقيح بمراكش

أشرف والي جهة مراكش آسفي عامل مراكش كريم قسي لحلو، أمس (الثلاثاء) بمراكش، على افتتاح مركزين إضافيين جديدين للتلقيح، وذلك إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المراكز المخصصة لعملية التلقيح.

ويتعلق الأمر بكل من مركز التلقيح بالقاعة المغطاة مولاي رشيد بالحي المحمدي ومركز التلقيح بالقاعة المغطاة المحاميد. وبالمناسبة، اطلع والي الجهة، عن قرب، على كل التدابير التنظيمية واللوجستيكية المتخذة على مستوى هذين المركزين وشروعهما منذ صبيحة اليوم في ٱستقبال المواطنين.

وللإشارة، فقد كان والي الجهة مرفوقا خلال هذه الزيارة بالكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية والسلطات المحلية المختصة، علاوة على الأطر الصحية المكلفة بالعملية.