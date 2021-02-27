رسالة رياضية: إنفانتينو مرة أخرى

يبدو أن زيارة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى المغرب لم تأت عبثا، أو بمحض الصدفة، أو كما راج أن الرجل يبحث عن سبل تطوير الكرة الإفريقية.

إنها أبعد من ذلك بكثير، خصوصا أنها تأتي قبيل انتخاب رئيس جديد للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، خلفا للملغاشي أحمد أحمد. وربما تكون فرصة لترتيب أوراق هذا الجهاز القاري، واتخاذ مجموعة من القرارات، التي ستشكل خريطة طريق لا محالة، للذي سيخلف أحمد، المتورط في ملفات فساد وخروقات مالية، في نظر «فيفا» ورئيسه.

عاد إنفانتينو إلى المغرب، بعد أن فجر قنبلة، قبل سنة، عندما هاجم «كاف» أمام أنظار رئيسها في يوم دراسي بمركز محمد السادس، وملقنا لأعضائه درسا بليغا في الحكامة والتدبير المعقلن، قبل أن يقر بفشلهم في تدبير شؤون الكرة بالقارة السمراء، ووجود فساد ورشوة في التحكيم الإفريقي وغيره، وكأنه يمهد لتدخل صريح ووصاية جديدة قد تمتد إلى الإطاحة بالرئيس أحمد، وهو سائر على تحقيقه.

فلماذا اختار إنفانتينو المغرب للتشاور؟

أولا، لأن الكرة الوطنية مؤثرة في القارة الإفريقية، بعدما حققت قفزة نوعية، سواء على مستوى النتائج، أو البنيات التحتية الرياضية، وثانيا، لأن فوزي لقجع، رئيس الجامعة يحظى بمكانة استثنائية من قبل أعضاء «كاف» و»فيفا»، ناهيك عن الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة المغربية، للنهوض بالقارة الإفريقية في جميع المجالات، بما في ذلك الرياضية.

لهذا، فإنفانتينو، فضل المغرب على الجزائر للتشاور قبل الجمع العام الانتخابي ل»كاف»، لرمزيته وحظوته، وربما قد يكون صلة وصل بين الخارجية المغربية ونظيرتها الجنوب إفريقية، لإيجاد حلول آنية لموضوع التأشيرات المعلقة، بسبب كورونا المتحور، خصوصا أن المغرب مقبل على احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي سيشارك فيها منتخب جنوب إفريقيا.

عيسى الكامحي