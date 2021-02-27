الحواصلي يغيب ثلاثة أسابيع

يغيب ياسين الحواصلي، حارس نهضة الزمامرة، عن تداريب فريقه لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة تعرض لها في مباراة فريقه أمام الوداد، الجمعة الماضي.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الحارس أدلى بشهادة طبية لإدارة الفريق، بعدما خضع إلى فحص بالأشعة، في أحد المراكز الطبية بسلا، وهو الشيء الذي طرح أكثر من علامة استفهام، من قبل عدد من مناصري الفريق، بخصوص اختياره هذا المختبر، في وقت تعج فيه البيضاء والمحمدية، التي احتضنت المباراة التي أصيب فيها، بالمختبرات والمصحات الخاصة.

وغادر الحواصلي مباراة الوداد مصابا، بعدما تسبب في خطأ فادح سجل منه الفريق الأحمر الهدف الأول، وترك مكانه لزميله يونس هردالة.

وأعاد الخطأ المرتكب أمام الوداد سيناريو خطأ آخر ارتكبه في مباراة سابقة أمام الرجاء، استغله المهاجم الكونغولي بين مالانغو، وأحرز إثره هدفا.

ح. ر (آسفي)